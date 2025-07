La Roma non si ferma

IL TEMPO (L. PES) - La Roma batte anche due colpi, dopo l'ufficialità del trasferimento di Wesley Massara regala a Gasperini altri due giocatori. Ieri sera il ds giallorosso ha avuto un contatto col Verona per chiudere l'affare Ghilardi. Il difensore arriverà nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva attorno agli 11 milioni di euro. Sarà il terzo difensore del reparto insieme a Mancini e N'Dicka, anche se non è da escludere un ulteriore rinforzo tra i centrali, magari con più esperienza. Nel frattempo in poche ore Massara ha risolto Ia questione secondo portiere. Ieri mattina ha svolto le visite mediche nella Capitale Devis Vasquez, portiere colombiano svincolatosi dal Milan venerdì scorso. L'estremo difensore ha firmato un contratto fino al 2027. I giallorossi hanno scelto l'ex Empoli, portato da Massara in rossonero due anni e mezzo fa, per affidargli il ruolo di dodicesimo alle spalle di Svilar visto che Gollini è destinato all'addio. Saltato il prestito secco alla Cremonese l'ex Atalanta è comunque in cerca di una nuova sistemazione visto che i rapporti col tecnico piemontese non sono buoni proprio dai tempi di Bergamo.

Ora l'attenzione di Massara si concentra sull'esterno d'attacco. Tanti i profili studiati ma anche quelli proposti, che però troppo spesso superano i 30 milioni di cartellino che non consente alla Roma di affondare il colpo. Il ds vuole accontentare Gasperini che ha chiesto un calciatore di piede destro che possa giocare sulla sinistra e che abbia confidenza col gol, oltre a rapidità e spiccate doti di saltare l'uomo. La volontà è quella di regalare un altro rinforzo al tecnico nel più breve tempo possibile, anche se non sarà semplice viste le difficoltà del mercato.

Capitolo cessioni. Saranno diversi, oltre a Gollini, gli elementi della rosa che partiranno da qui alla fine della sessione estiva. Tra i nomi in uscita resta quello di Kumbulla, che non ha convinto Gasp in questa prima parte di ritiro, e Saud, anche se col Tolosa la trattativa non è ancora chiusa. In bilico resta anche Hermoso: nonostante le buone impressioni avute in ritiro, lo spagnolo a causa dell'ingaggio elevato rimane un profilo che il club preferirebbe cedere. Attenzione anche al futuro di El Shaarawy che ha avuto qualche richiesta da campionati meno importanti, mentre per tutti gli altri si valuteranno eventuali offerte, senza spingere per l'addio. Nella seconda fase del mercato Massara, sempre su indicazione di Gasperini, cercherà anche un centrocampista con caratteristiche più difensive, ma molto dipenderà da quello che accadrà con gli incassi. Insomma, un mercato ancora lungo e in gran parte da scrivere. A Trigoria non c'è davvero tempo da perdere.