La Roma è vicina a Ghilardi

La Roma accelera per Daniele Ghilardi: il centrale della nazionale italiana Under 21 ha già detto sì al corteggiamento giallorosso, trovando l'intesa per un contratto fino al 2030. Ora i capitolini stanno cercando di ottenere il via libera del Verona che vuole 12-13 milioni dato che il 50% sulla vendita spetta alla Fiorentina. La Roma, invece, non vorrebbe andare oltre i 9-10 milioni, magari inserendo una piccola percentuale sulla futura rivendita. [...]

Nel frattempo nella Capitale aspettano il via libera del Flamengo (arriverà non appena chiuderanno per il sostituto: stanno trattando Emerson Royal col Milan) per il laterale destro Wesley, che la Roma acquisterà per 30 milioni (bonus inclusi). Ufficiale l'approdo a Trigoria dell'ex Juve Zelezny che sarà il terzo portiere (contratto fino al 2029 con opzione per il 2030). [...]

