La Roma e il nodo fascia sinistra: torna in auge O'Riley del Brighton

LEGGO (F. BALZANI) - Il primo allenamento per Ferguson ed El Aynaoui a Trigoria e l'attesa per lo sbarco di Wesley e Ghilardi. Il mercato della Roma ha iniziato a girare nonostante i tira e molla dal Brasile, con il Flamengo che concederà il via libera all'esterno solo tra giovedì e venerdì dopo che (nella notte di lunedì) ha accettato l'offerta da 25 milioni bonus di Massara. Il tempo di ratificare l'arrivo di Tobias dallo Shakhtar come sostituto dello stesso

Wesley.

Sistemata la parte destra ora sono aperte le candidature a sinistra dove Gasp si aspetta due rinforzi. Soprattutto in attacco dove quel ruolo è ricoperto dal solo El Shaarawy in attesa del recupero di Pellegrini. Gasp vuole un elemento «pimpante e giovane». Identikit che calzerebbe a pennello per Antonio Nusa, ma il norvegese (oltre all'interesse del Napoli) ha una valutazione di 35 milioni. Senza ulteriori uscite è complicato. Cosi sono tornati vivi i contatti col Brighton per O'Riley che di fatto non è mai uscito dai radar di Gasperini mentre in Olanda continuano ad accostare l'israeliano Gloukh ai giallorossi. «Probabilmente andrà via e non c'è solo l'Ajax su di lui», ha detto ieri Il ds del Salisburgo.

Nelle scorse settimane è stato offerto anche Elmas che per ora non scalda i cuori a Trigoria. Profilo diverso ma che piace è quello di Ezzalzouli del Betis per il quale il Como ha ormai mollato la presa. A centrocampo si valuta Deossa del Monterrey che ha una clausola da 16 milioni di dollari e la concorrenza di Palmeiras e Betis. Ufficiale, infine, la seconda amichevole stagionale che vedrà la Roma affrontare domani alle 18 il Pomezia a Trigoria.