La Roma blinda Svilar: per il portiere 4 milioni all'anno

Non sarà un nuovo acquisto, ma per tanti tifosi della Roma è un po' come se lo fosse. Tra Mile Svilar e la Roma siamo oramai ai dettagli, il portiere belga appena rientrerà nella Capitale firmerà infatti il rinnovo del contratto fino al 2030. Ancora non è tutto fatto, mancano delle rifiniture. Ma stiamo parlando di limature, cose che non faranno saltare l'intesa. Insomma la paura di vedere migrare altrove il miglior portiere della Serie A è un timore messo in archivio. (...) Firmerà un contratto da circa 4 milioni di euro, bonus inclusi (la quota fissa si aggirerà intorno ai 3,4, il resto arriverà dalla parte variabile) . (...) La Roma ha capito che il giocatore è troppo importante per poterlo perdere e che partire senza il miglior calciatore della scorsa stagione sarebbe stato anche un autogol. (...) Inizialmente c'era anche la volontà di poter fare un contratto ancora più lungo, da 8 anni, sfruttando il recente decreto legge che ha allungato da 5 ad appunto 8 anni i tempi massimi di un contratto professionistico. Solo che per poter utilizzare la nuova formula contrattuale e far firmare Svitar fino al 2033 bisognerebbe aspettare che il decreto legge venga convertito in legge entro due mesi dalla data di pubblicazione (lo scorso 30 giugno). (...)

(gasport)