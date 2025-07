La Roma blinda Mannini. Romano resta a Trigoria

[...] Archiviate le recenti cessioni di Joao Costa all'Al-Ettifaq (9 milioni), di Volpato e Missori al Sassuolo (10 milioni) e di Afena-Gyan alla Cremonese (6 milioni), Alessandro Romano sembrava il prossimo elemento da sacrificare. Invece no. È saltato l'affare con il Torino per il trasferimento da 6-7 milioni di euro del centrocampista svizzero. Il giocatore, classe 2006, ha deciso di convincere Gasperini a puntare su di lui, soprattutto dopo aver saputo che la Roma si era riservata un diritto di recompra nell'affare con i granata. [...] Se Romano è l'emblema della solidità in mezzo al campo, Mattia Mannini rappresenta la versatilità e la creatività. Altro prodotto del vivaio giallorosso, il classe 2006 con un passato nello Spezia è un jolly totale: può giocare come terzino, mezzala o trequartista. Del resto, sa sia crossare che andarsene in dribbling. Caratteristiche che lo rendono un potenziale crac. Nelle ultime ore, Mannini ha attirato l'attenzione di diversi club, sia in Italia che all'estero, ma la Roma ha chiuso la porta a qualsiasi offerta. A Trigoria credono che possa diventare una stella. Non a caso, il ragazzo è stato blindato con un contratto a lunga scadenza, valido fino al

2028. [...]

(Corsport)