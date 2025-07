La Roma ascolta Gasp e ufficializza Ferguson. Ultimo assalto a Wesley

[...] Prima Neil El Aynaoui (ha scelto la maglia n.8) e ieri Evan Ferguson, arrivato all'aeroporto di Ciampino in serata. Oggi le visite mediche e la firma sul contratto con i giallorossi. L'attaccante irlandese classe 2004 arriva dal Brighton in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. La "spinta" chiesta da Gasp, «per dare un'accelerazione» porta il nome di Wesley, esterno destro classe 2003 di proprietà del Flamengo. [...] La Roma ha presentato un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus, praticamente identica a quella fatta al Palmeiras per Rios, poi finito al Benfica. Una cifra molto vicina alle richieste del Flamengo, che ora deve decidere. Wesley è una richiesta diretta di Gasperini, che lo conosce da tempo pur non avendolo mai allenato: già un anno fa lo aveva chiesto all'Atalanta, e l'accordo era stato trovato a 16 milioni più bonus. [...] La Roma lo aspetta, pronta a chiudere tra oggi e domani. [...] Proseguono i contatti tra la Roma e il Verona per Daniele Ghilardi, difensore classe 2003. La richiesta dei veneti è di circa 13 milioni di euro. Troppi per i giallorossi, che continuano a lavorare per abbassare la cifra. [...] Nell'operazione potrebbe essere inserito Luigi Cherubini, esterno 2lenne, grande protagonista in Serie B lo scorso anno con la Carrarese. Ghilardi e Cherubini condividono lo stesso agente, dettaglio non secondario per provare a far incastrare i tasselli di un'operazione che a Trigoria vogliono concludere entro pochi giorni. [...] Messo a segno il poker, Massara potrà focalizzarsi su gli altri obiettivi: l'esterno alto a sinistra, un altro centrocampista (potrebbe tornare di moda Kessié) e anche un attaccante, con caratteristiche diverse da Dovbyk e Ferguson.

(la Repubblica)