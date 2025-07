La rivoluzione interna: quante novità a Trigoria

Aspettando la rivoluzione del mercato, la Roma ha effettuato il reset dello staff di Trigoria. (...) Dall’Atalanta, sono arrivati quattro collaboratori insieme a Gasperini. Erano anche seduti in prima fila in sala stampa durante la conferenza d’insediamento del capo, il 17 giugno. Il primo è Tullio Gritti, 66 anni, ex attaccante e storico vice di Gasp. L’altro assistente tecnico si chiama Mauro Fumagalli, 46 anni. Della spedizione fanno poi parte i due preparatori atletici: Domenico Borelli, 66 anni, è stato premiato dalla Figc nel 2024 come migliore specialista del settore in Serie A; Gabriele Boccolini, 39 anni, è brindisino di nascita ma si è formato con i giovani dell’Atalanta per poi salire di grado fino alla prima squadra. (...) Ma le novità a Trigoria non sono finite. Domenica al raduno le visite mediche saranno seguite da un nuovo responsabile sanitario: l’ortopedico Andrea Billi, classe ‘56, in arrivo dalla federbasket dove si occupava della nazionale femminile. (...) L’altro medico che integrerà l’organico è invece il giovane Emiliano Coletta, 36 anni. (...) Volti nuovi, inoltre, nel settore dei fisioterapisti: dall’Atalanta, dove ha conosciuto Gasperini, entra lo spagnolo Guillermo Aladren Perez, già arricchito dalle esperienze con l’Udinese e con i russi del Rostov. Dall’Empoli invece la Roma ingaggia Claudio Patti. (...)

(corsport)