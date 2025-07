La nuova maglia conquista i tifosi. Ma manca lo sponsor

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Il giorno in cui viene svelata la nuova divisa da gioco è sempre speciale. Ieri mattina, la Roma, insieme a Adidas, ha presentato il «Kit Home», la prima maglia che la squadra allenata da Gasperini indosserà nella stagione 2025/2026. Il design rielabora in chiave moderna gli elementi di alcune delle maglie più popolari realizzate in passato da Adidas per la Roma, riprendendo le tonalità giallorosse tipiche dei primi anni '90. Sul retro del girocollo, poi, è presente il logo «AS ROMA». Tanti i giallorossi, da Dybala e Soulé a Mancini e Pellegrini, che hanno posato per le foto di rito, oltre ad aver condiviso gli scatti sui propri social. Il dettaglio che balza subito all'occhio è l'assenza del main sponsor, in virtù della fine del rapporto - che in due anni ha portato 25 milioni complessivi nelle casse del club - con Riyadh Season. In rappresentanza della squadra femminile, che ha TIM come sponsor, Giugliano, Greggi, Viens e Pilgrim hanno indossato la nuova casacca. Una novità importante per i tifosi rispetto alle passate stagioni. La maglia, già acquistabile sia online che in negozio, è disponibile in due versioni. La prima, quella classica, è la «Replica», il cui prezzo (100 euro) è rimasto invariato in confronto allo scorso anno. La seconda, invece, è la versione «Authentic», ovvero quella utilizzata dalla squadra (al prezzo di 150 euro). I due modelli differiscono per la tecnologia con cui sono stati realizzati.