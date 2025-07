La meglio gioventù alla corte di Gasp

La restaurazione della rosa parte dai senatori. Da quei calciatori che sono stati le colonne portanti della Roma e che Gasperini adesso potrebbe mettere ai margini: tra gli over 25, esclusi Ndicka, Mancini, Svilar e forse Cristante, non ne salverebbe nessuno. A partire dagli esterni Angeliño e Celik, che Massara sta cercando di vendere per trovare opzioni migliori. Il ds sta trattando De Cuyper e Wesley, entrambi under 25, e Zortea che ha compiuto 26 anni a giugno. [...] Cedere tutti non è possibile ma c'è la consapevolezza a Trigoria che un taglio del monte ingaggi sia necessario per gettare le basi della nuova Roma. Calciatori come Pellegrini e Dybala, nonostante abbiano i salari più alti, resteranno per mancanza di acquirenti, a meno di una maxi-offerta dall'Arabia Saudita.

Allenatore e dirigenti, però, stanno lavorando per non caricarli di eccessive responsabilità, evitando di porli al centro del nuovo progetto tecnico. Al posto della Joya c'è già Soulé che con Ranieri ha dimostrato di poter essere decisivo. [...] Lorenzo, invece, avrà tempo per rifiatare, non sarà più il capitano sul quale ruoterà il reparto. Nel 3-4-2-1 di Gasp giocherebbe dietro la punta, una posizione perfetta per le sue caratteristiche se non fosse per i ripetuti infortuni muscolari che non gli hanno quasi mai garantito continuità. [...]

Massara recentemente si è informato per Haraldsson, trequartista islandese classe 2003 del Lille, ma il costo st aggira intorno al 20 milioni. Troppi per una zona del campo nella quale sono già in tre più Baldanzi.

Più critica la situazione a centrocampo, dove almeno un elemento dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. La permanenza di Koné non è in discussione, quella di Cristante sì, mentre Paredes si è promesso al Boca. Resta Pisilli, sul quale l'allenatore lavorerà ma che non potrà essere il titolare fisso. Per adesso i nomi sul taccuino di Massara per sostituire Paredes sono O'Riley del Brighton e Koné del Marsiglia, entrambi under 24. Il grande punto interrogativo è l'attacco. [...] Nelle ultime ore è emerso l'apprezzamento di Allegri per Dovbyk, che lo vorrebbe al Milan cedendo ai giallorossi Gimenez. Il messicano è più congeniale per l'attacco di Gasperini: è forte fisicamente, ha dribbling e qualità tecniche. La linea è tracciata, servono giocatori in grado di resistere ai ritmi d'allenamento, instancabili e che possano garantire alti livelli su tre competizioni. Missione difficile ma non impossibile.

(Il Messaggero)