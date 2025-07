La festa per i 98 anni dei club. A Piazza Navona circa 10 mila tifosi

Circa diecimila persone, tante bandiere e fumogeni giallorossi che hanno colorato prima Piazza Navona e poi Campo de' Fiori. La festa per i 98 anni della Roma non ha tradito le attese e ha visto tantissima partecipazione da parte di tifosi di ogni età. La piazza si è riempita già alle ore 21, tre ore prima della mezzanotte in cui è scattato il brindisi per il club con tanto di coreografia realizzata dai gruppi della curva Sud. (...) La piazza si è riempita con il passare dei minuti senza disordini, ma con tanta voglia di festeggiare. Qualcuno si è diretto poi a via Uffici del Vicario 35 (...)

(gasport)