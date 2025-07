La festa giallorossa per tifosi e famiglie: lunedì prossimo a Piazza Navona

Per il compleanno dell'A.S. Roma, i gruppi della Curva Sud hanno chiamato a raccolta il popolo giallorosso. L'appuntamento è per lunedì 21 luglio alle ore 22 a Piazza Navona, dove batte uno dei cuori più antichi e suggestivi della città. Un invito sentito, carico d'amore e appartenenza: portare le bandiere, alzare la voce in coro e colorare Roma del suoi colori più veri. "Vista la presenza di famiglie e bambini, chiediamo di non portare petardi e di usare con responsabilità torce e fumogeni, lasciando la piazza pulita e rispettando i monumenti storici". Un richiamo al senso civico che accompagna la passione, per vivere insieme una notte fatta di orgoglio, memoria e rispetto. Non ci saranno palchi né riflettori, solo cuori romanisti che battono all'unisono [...]. Perché essere romanisti non è una scelta: è un modo di sentire, di vivere e di amare.

(corsera)