Kumbulla prova a convincere Gasperini

Tra le necessità della Roma, c'è anche quella di un difensore. In rosa, ad oggi, ce ne sono 5: Mancini, Ndicka, Kumbulla, Hermoso e Celik. Gasperini ha chiesto a Massara un nuovo rinforzo, ma, il ds su questo fronte intende aspettare che si presenti una buona occasione sul mercato, come poteva essere Aguerd del West Ham. Intanto però, sia Kumbulla, rientrato dal prestito all'Espanyol, che Hermoso tenteranno di dare il massimo per conquistarsi la conferma. [...] In uscita manca sempre meno alla cessione di Ola Solbakken, che è vicino al Molde.

(corsport)