Krstovic, il nodo cartellino. Sui social in maglia Roma

LEGGO (F. BALZANI) - Un attacco nuovo per aiutare Dovbyk e alzare il livello offensivo della squadra di Gasp. Oltre alla trattativa incrociata per portare Wesley (l’Everton prenderebbe il brasiliano per girarlo in prestito alla Roma) il ds Massara sta lavorando pure sul reparto che ha visto l’addio di Abraham e che a breve saluterà anche Shomurodov, andrà al Basaksehir: 3 milioni di prestito più altri 3 per l'obbligo di riscatto e un milione di bonus.

E in queste ore ha preso piede la pista che porta a Nikola Krstovic se non altro perché l’attaccante montenegrino si è proposto anche sui social con una foto in cui indossa la

maglia d’allenamento della Roma. Il bomber del Lecce ha rifiutato in questi giorni due proposte arrivate dalla Premier (dal Leeds soprattutto) in quanto vuole restare in Italia. Gasperini stima molto Krstovic, ma la valutazione del Lecce (35 milioni) è considerata alta. Nell’affare però potrebbero entrare alcuni giovani graditi a Corvino tra cui Romano e Cherubini.

Nella griglia dei preferiti resiste anche Mikautadze, il georgiano che lascerà il Lione vista la retrocessione del club immerso in guai finanziari. L’attaccante è uno dei pallini dell’attuale ds che già lo aveva cercato ai tempi del Milan quando Mikautadze giocava nella serie B francese. Movimenti anche a centrocampo dove avanza la candidatura di O’Riley ormai in rotta col Brighton e valutato circa 25 milioni. All’orizzonte anche lo scambio alla pari tra secondi portieri: Gollini al Milan e Sportiello alla Roma. In attesa dei colpi di mercato la tifoseria ha deciso di sposare il progetto Gasperini: dopo i 36mila orinnovi, infatti, ieri è stata registrata un’altra impennata sul fronte abbonamenti. La vendita libera potrebbe portare la Roma ad avere già dalle prime ore 40mila abbonati.