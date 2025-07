Krstovic, allenamento in giallorosso. Wesley convince e spunta il piano B

Wesley resta l'obiettivo principale per la fascia destra e Frederic Massara è al lavoro per accontentare Gasperini. La Roma nei giorni scorsi ha avviato i primi contatti col Flamengo senza inviare la prima offerta ufficiale. La richiesta del club brasiliano è di 30 milioni e il ds Botonon ha intenzione di concedere sconti o aprire ad un prestito con obbligo di riscatto. La Roma vorrebbe mettere sul piatto 25 milioni compresi i bonus, ma i Friedkin hanno pronto il piano 'B'. L'Everton può aiutare i giallorossi acquistando il brasiliano e poi girarlo in prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni. [...] L'eventuale acquisto di Wesley da parte dell'Everton permetterebbe alla Roma di risparmiare, ma per il momento l'idea di Massara è quella di acquistarlo a titolo definitivo e portarlo a Trigoria. Possibilmente entro il 13 luglio, data del raduno. [...] La Roma va a caccia di rinforzi anche in attacco. I nomi caldi sono due: Mikautadze e Krstovic. Il primo è in uscita dal Lione e il club ha già avviato i primi contatti con l'entourage. Massara lo segue dai tempi del Metz e voleva portarlo al Milan qualche anno fa. L'alternativa è il centravanti del Lecce. [...] Gasp lo segue dall'anno scorso e lo aveva indicato a Ghisolfi prima dell'addio. Per rinforzare il centrocampo il preferito resta O'Riley: il Brighton chiede poco meno di 25 milioni, è pronto l'affondo. [...]

(Il Messaggero)