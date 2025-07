Juve, idea Cristante. Mckennie in cambio del romanista

Un italiano per dare una spruzzata d'azzurro in più alla Signora e un americano per la proprietà Usa della Roma. L'ultima idea della Juventus è quella di provare ad architettare uno scambio con i giallorossi: Bryan Cristante in bianconero e Weston McKennie in giallorosso. [...] Il mediano juventino è più giovane (26 anni contro 30), ma ha il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi (giugno 2026) e alla Continassa da un po' di tempo si sono interrotti i discorsi. Alla peggio, McKennie resterà fino allo svincolo. [...]Allo studio c'è l'incastro con Cristante, apprezzato dai bianconeri anche per le qualità caratteriali e con appena un anno in più di contratto (scadenza 2027) rispetto al nazionale Usa. La formula è la stessa degli altri ruoli: uno entra e uno esce. [...] Il romanista sarebbe il classico rinforzo non appariscente, ma solido e funzionale: motivi che ne rafforzano la candidatura. Gian Piero Gasperini permettendo, visto che l'allenatore giallorosso è stato il maestro di Bryan ai tempi dell'Atalanta. Qualche contatto indiretto, tramite i soliti intermediari, c'è già stato: l'impressione è che a Trigoria non siano insensibili a McKennie, ma preferirebbero barattare lo juventino con Lorenzo Pellegrini, come Weston in scadenza di contratto nel giugno 2026. Ipotesi che non sembra scaldare Comolli e Tudor, che per completare il centrocampo ricercano più le caratteristiche di Cristante.

(Gasport)