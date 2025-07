Julio Sergio si rasa a zero insieme al figlio malato

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Per Spalletti era «il miglior terzo portiere del mondo», per Enzo rappresenta un papà esemplare. A Roma è ricordato per le tante battaglie in campo - in particolare nella stagione 2009/2010 quando il club giallorosso sfiorò lo Scudetto - ma dal 2020 Julio Sergio sta affrontando la sfida più grande della sua vita. Da oltre cinque anni, il figlio dell'ex portiere giallorosso sta lottando contro un tumore celebrale. Una situazione che nessun genitore vorrebbe vivere. Dopo esser stato operato due anni fa con successo, il ragazzo quindicenne dovrà sotto-porsi ad un nuovo ciclo di cure e, allora, il papà ha deciso di mostrare ancora una volta la propria vicinanza con un toccante gesto d'amore. Julio Sergio, infatti, ha postato sui social un video - accompagnato dalla canzone «Viva a Vida» di Felipe Duram - dove il barbiere rasa a zero i capelli sia al brasiliano che al figlio. Sono stati numerosi, nella sezione commenti, i messaggi di solidarietà da parte di ex compagni, tifosi della Roma e non solo. Lo scorso 2 dicembre anche la Curva Sud aveva espresso la propria vicinanza nei confronti di Julio Ser-gio. Il brasiliano era presente sugli spalti dell'Olimpico per assistere alla sfida tra la Roma e l'Atalanta. In quell'occasione, la Curva Sud manifestò il proprio supporto con uno striscione: «Julio Sergio, siamo con te...Forza Enzo». Messaggio prontamente ricondiviso dall'ex portiere sui propri social: «Impossibile non amare que-sta gente, questa città».