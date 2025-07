Italia: il ct Gattuso sarà a Trigoria il 25 luglio

[...] Cosa può fare Gattuso? Ciò che ha fatto per una vita: macinare chilometri e fare gruppo. Non resterà al sole di Marbella. Il 25 luglio sarà già a Trigoria dagli azzurrabili del Gasp, poi Milan e Inter. Rino telefona spesso, ieri ha chiamato Frattesi, fresco di operazione, ma guardarsi negli occhi è un'altra cosa. E gli occhi di Rino parlano bene. [...] Li martellerà come faceva con i trequartisti, per scolpirne l'anima e anticipare l'idea di gioco. Gattuso lo ripete spesso: "Nel 2006 non eravamo i più forti, ma siamo stati i più bravi". Grazie al gruppo. A questo mira la maratona estiva del ct che vedrà partite in Premier e la Supercoppa Psg-Tottenham, dove ci sono azzurri, a inizio agosto radunerà lo staff a Coverciano, poi altre visite ai club. Tra 56 giorni, quando debutterà la sua Italia, l'azzurro dovrà già essere scivolato sotto la pelle. A colorare il cuore.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE