Intesa vicina per Ghilardi. Poi l'esterno

Wesley è il primo affare da chiudere dopo gli arrivi di El Aynaoui e Ferguson, poi le priorità di Massara saranno il difensore centrale e l'esterno offensivo di sinistra (e di piede destro). La rosa della Roma sta prendendo forma, gli ultimi giorni sono stati intensi al Fulvio Bernardini cosa come lo saranno i prossimi. Perché aspettando l'arrivo del brasiliano, il diesse sta lavorando per chiudere anche l'affare con l'Hellas Verona per Daniele Ghilardi, il ventiduenne centrale della Nazionale Under 21. Il dictat della proplietà è stato chiaro o e il diesse giallorosso sta seguendo alla perfezione la linea guida prendendo giocatori giovani, ambiziosi, chiaramente di qualità, e che possano rappresentare per la Roma anche un asset per il futuro. (...) Roma e Verona intanto continuano a lavorare sulla trattativa per arrivare alla cifra ottimale per entrambe le parti. E bene sottolineare che recentemente l'Hellas ha rifiutato un'offerta del Real Betis da 8 milioni più due di bonus, motivo per cui servirà qualcosa in più per arrivare alla fumata bianca. Base fissa: dieci milioni, probabilmente anche in prestito con obbligo di riscatto, più qualche altro milione di bonus. L'altemativa è quella di inserire uno o più giovani nella trattativa (come Cherubini) per far abbassare il prezzo del cartellino. Ghilardi intanto ha dato la sua priorità a Gasperini. (...)

(corsport)