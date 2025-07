Iniziata l'era Billi

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Da Lina Souloukou, Florent Ghisolfi e Ivan Juric a Claudio Ranieri, Frederic Massara e Gian Piero Gasperini. Basterebbe questo per capire quanto, in meno di un anno, la Roma abbia cambiato pelle, completando una rivoluzione pressoché totale in ogni area del club, dal campo fino alle scrivanie più importanti. [...] Gasperini ha chiesto e ottenuto carta bianca sul suo staff, prerogativa fondamentale per poter ottenere a Roma gli stessi risultati visti a Bergamo. Ci sarà il suo vice storico Tullio Gritti, i preparatori atletici Domenico Borelli e Gabriele Boccolini ma anche il collaboratore tecnico di fiducia, ovvero Mauro Fumagalli. Tra i nomi nuovi anche Perez tra i fisioterapisti. Raimondi ha scelto di rimanere all’Atalanta mentre non dovrebbe seguirlo nemmeno Biffi: Farelli va verso la permanenza come preparatore dei portieri. [...] Su precisa indicazioni di Ranieri e di Bernardino Petrucci, coordinatore sanitario del club, è arrivata la nomina di Andrea Billi, una vera e propria eccellenza di medicina sportiva. Responsabile della Nazionale Italiana Femminile di Basket e Consulente Ortopedico presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del C.O.N.I., nei primi anni della sua carriera professionale ha ricoperto il ruolo di medico della prima squadra della Lazio, ma prima ancora, dal 1990 al 1992, è stato l’ortopedico di riferimento dell’AS Roma. [...] Infine si va verso una graduale riorganizzazione anche del reparto scouting del settore giovanile [...] L'idea è quella di puntare sui possibili arrivi dal Femminile di Roberto Vichi e Gianmarco Migliorati.[...]