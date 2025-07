Inizia l'era Gasperini. A Trigoria via al ritiro in attesa del mercato

Inizia oggi a Trigoria l'era di Gian Piero Gasperini. La Roma si è radunata al centro sportivo Fulvio Bernardini per l'avvio del ritiro estivo, che darà il via alla nuova stagione.

La preparazione si dividerà in una doppia fase: la prima, dal 13 al 30 luglio, si svolgerà a Trigoria. Successivamente, dal 2 all'8 agosto, la squadra si sposterà in Inghilterra presso il St George's Park, centro tecnico delle nazionali inglesi, per affrontare due amichevoli di livello contro Aston Villa ed Everton.

Il tecnico ha diramato una lista di 29 convocati. (...) Tornano alla base dopo i prestiti Kumbulla, Darboe, Boer, Hermoso e Cherubini, mentre non figura nell'elenco Solbakken (...). Aggregati diversi giovani dalla Primavera, tra cui Mannini, Romano e Zelezny. Sul fronte mercato si attendono novità per Ferguson, Wesley e Rios.

Alle spalle del tecnico si muove uno staff profondamente rinnovato. Dall'Atalanta sono arrivati il suo vice Tullio Gritti e i preparatori Borelli e Boccolini (...). Novità anche nello staff medico, con il nuovo responsabile sanitario Andrea Billi, e nel team di fisioterapisti.

Definito anche il calendario delle amichevoli: si parte il 26 luglio in casa del Kaiserslautern, per poi ospitare il Cannes al Tre Fontane il 31 luglio. Il 2 agosto trasferta a Lens, prima di volare in Inghilterra per le sfide con Aston Villa (6 agosto) ed Everton (9 agosto). Quest'ultima gara (...) sarà seguita da un'amichevole tra le Legends dei due club. Per i giallorossi sono già stati annunciati, tra gli altri, Aldair, Tommasi, Perrotta e Delvecchio, con Fabio Capello in panchina.

(Repubblica)