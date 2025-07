In attesa di Rios e Wesley la banda Gasp riparte da Dybala e Pellegrini

L'era Gasperini alla Roma prenderà ufficialmente il via domani a Trigoria. Il gruppo al completo è atteso al Fulvio Bernardini, e una prima certezza emerge: in attesa dei nuovi volti sul mercato – con Wesley e Rios tra i nomi più caldi e Ferguson come possibile idea in prestito – saranno i 'senatori' Dybala e Pellegrini a fare da punti di riferimento iniziali.

Se Paulo Dybala, rientrato da giorni, sarà subito a disposizione per le prime sedute, la situazione è diversa per il capitano Lorenzo Pellegrini. Quest'ultimo, reduce da un intervento chirurgico alla coscia destra (...), sta svolgendo la riabilitazione con un programma personalizzato. Il suo rientro in campo è previsto per settembre, dopo la prima sosta del campionato. Intanto, si presenterà regolarmente al raduno.

Attorno a Pellegrini, però, aleggia anche la questione contrattuale: l'accordo firmato nel 2021 scadrà nel 2026 e il suo importante ingaggio rende complicata un'eventuale cessione. Non ci sono trattative in corso per un rinnovo, e l'inizio della prossima stagione sarà cruciale per definire il suo futuro. Gasperini lo immagina come trequartista al fianco di Dybala e Soulé, e il numero 7 è chiamato a una stagione da protagonista per meritarsi la conferma sul campo.

Intanto, alcuni giocatori hanno già lanciato segnali importanti. Rensch è a Trigoria da giorni, impegnato in un lavoro individuale. Pisilli e Baldanzi, freschi reduci dall'Europeo Under 21, hanno scelto di rinunciare a parte delle vacanze per essere presenti fin dal primo giorno di ritiro. La giornata di ieri è stata inoltre scandita dall'ufficialità del rinnovo di Mile Svilar fino al 2030. 'Orgoglio, Ambizione, Amore. Roma è casa nostra', ha scritto il portiere sui social (...).

