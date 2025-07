In arrivo Wesley e Ghilardi. Gasperini lì vuole tutti così

Giovani, forti e pimpanti. L'identikit lo si era intuito vedendo le prime mosse di Ricky Massara sul mercato, ma poi sabato scorso è arrivata l'ufficializzazione di Gian Piero Gasperini, subito dopo l'amichevole e vinta contro il Trastevere. (...) Meglio investire sul futuro, su giovani da crescere e valorizzare. Come Wesley, il terzo acquisto della Roma. Per il brasiliano oramai è tutto fatto, manca solo che sbarchi nella Capitale, cosa che potrebbe succedere nelle prossime 48 ore se tutte le caselle si incastreranno al posto giusto.

Insomma, anche Wesley da un paio di giorni può essere considerato a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Da quando cioè Massara ha aumentato l'offerta giallorossa, salendo a 25 milioni di euro più 3 di bonus. Tanto è vero che due sere fa il giocatore non è neanche sceso in campo nel derby (sempre cal-dissimo) contro il Fluminense. (...) Così Wesley (21 anni) arriva a chiudere un terzetto di acquisti che ha visto arrivare in giallorosso prima Neil El Aynaoui (25 anni, pagato 23 milioni più 2 di bonus) e poi Evan Ferguson (20 anni, prestito oneroso a 3 milioni più un diritto di riscatto a 35). Tutti giovani, forti e pimpan-ti, appunto. Tanto che il prossimo a sbarcare a Trigoria potrebbe essere Daniele Ghilardi, 22 anni, colosso della difesa del Verona (è alto 1,89). La Roma ci sta lavorando su da qualche giorno ed ha offerto 9 milioni di euro, ricevendo però un diniego dall'Hellas. Che valuta Ghilardi 12 milioni e che dovrà poi girare il 50% del prezzo del cartellino alla Fiorentina. Massara ha provato ad inserire nella trattativa anche il baby Cherubini (lo scorso anno alla Carrarese), ma senza trovare la quadratura del cerchio. Ed allora l'impressione è che si possa chiudere a 10 milioni più 2 di bonus, una piattaforma d'accordo che potrebbe portare presto Ghilardi alla corte di Gasperini. (...)

