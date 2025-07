Il piano dei Friedkin per una Roma al top. Vertice a Trigoria

[...] In vacanza nella sua Arenzano dopo alcuni giorni trascorsi passeggiando lungo i sentieri delle Dolomiti, l'allenatore di Grugliasco vorrebbe poter disporre di almeno 3 dei 5 acquisti previsti in coincidenza con l'inizio del ritiro in sede il 13. Perché la preparazione del tecnico non è per tutti e saltarla per buona parte potrebbe generare un dislivello nella rosa. La campagna acquisti giallorossa prevede l'arrivo di un difensore centrale, due esterni, un centrocampista e un attaccante. [...] A partire da quelli per la difesa, per

la quale avanza sempre di più la candidatura di Jhon Lucumì del Bologna. Che ha rifiutato diverse offerte estere e il 10 luglio vedrà scadere la clausola da 28 milioni. [...] A centrocampo, il nome in pole è sempre quello di Matt O'Riley del Brighton (anche lui ha già fatto sapere di gradire la destinazione), seguito a ruota da Kenneth Taylor dell'Ajax: sia per l'uno che per l'altro servono almeno 25 milioni. [...] A sinistra, Maxim De Cuyper resta il favorito a patto di versare 20 milioni nelle casse del Bruges, l'opzione B è Sergi Cardona del Villarreal, che ha una clausola da 15 ed è molto apprezzato dall'ex tecnico e ora senior advisor del club, Claudio Ranieri. A destra, difficile arrivare a Wesley del Flamengo, meno convincere Cagliari e Friburgo per Nadir Zortea e Kiliann Sildillia. Proprio la trattativa per l'esterno dei sardi, cresciuto nell'Atalanta di Gasp, è ormai in fase avanzata e l'operazione potrebbe chiudersi (per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni) anche sotto gli occhi del tecnico a Trigoria in un paio di giorni. [...] A Gasp non dispiace Armand Laurienté del Sassuolo, ma nelle ultime ore si è scaldata la pista Georges Mikautadze, vista la necessità del Lione di vendere i pezzi pregiati. L'alternativa "italiana" è il centravanti del Lecce Nikola Krstovic. [...]

(Gasport)