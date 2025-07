Il gigante Ferguson cerca gol per il riscatto

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Dopo El Aynaoui, anche Ferguson è sbarcato nella Capitale. L'attaccante classe 2004 -il primo irlandese della storia giallorossa - preso in prestito con diritto di riscatto dal Brighton ha superato le visite mediche e ha scelto il numero 11, lasciato libero da Dovbyk. Un anno con la Roma per tornare ad essere l'attaccante ambito da mezza Europa prima dell'infortunio. «Un talento puro che può diventare un grande giocatore» lo definiva De Zerbi quando allenava i Seagulls. Una prima stagione, all'età di 18 anni, in cui l'irlandese ha raggiunto la doppia cifra. Ferguson si stava ripetendo anche nell'annata successiva, prima della rottura del legamento crociato ad aprile del 2024. Tornato lo scorso anno, ha trovato poca fortuna prima al Brighton e poi in prestito al West Ham, realizzando soltanto un gol. Il centravanti classe 2004, però, sembra avere tutte le qualità per far bene con Gasperini, il quale ha sempre fatto rendere al massimo i propri attaccanti. Si tratta di un centravanti fisico - alto 188 cm - con ottime doti tecniche che gli consentono di dialogare con i compagni. Nonostante la statura, è un giocatore molto dinamico, capace di eludere le marcature avversarie, e può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Abile nell'attaccare la profondità e a muoversi dentro l'area di rigore, Ferguson ha scelto la Roma - tra i tanti club interessati - per rilanciarsi. E, adesso, spetterà a Gasperini valorizzarlo. Intanto oggi pomeriggio la squadra torna ad allenarsi a Trigoria dopo il giorno di riposo.