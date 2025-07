Il futuro di Dovbyk è da decifrare: Massara studia Echeverri e Silva

Esattamente un anno fa Florent Ghisolfi volava a Girona per trattare col club spagnolo e portare Dovbyk nella Capitale. L'ucraino dopo la prima stagione - vissuta tra alti e bassi - si ritrova sul mercato. [...] La Roma valuta Dovbyk circa 40 milioni di euro per rientrare della spesa dell'anno scorso (38,5). Il Besiktas ha chiesto informazioni ai giallorossi, mentre Leeds e West Ham hanno effettuato dei sondaggi. [...] Il giocatore si trova bene nella Capitale, ma non esclude la partenza e preferirebbe tornare in Spagna. Gasperini in caso di addio di Dovbyk sogna di riabbracciare Hojlund. [...] Nel mirino c'è sempre Krstovic che dopo un paio di mesi di tira e molla è ancora al Lecce. [...] I giallorossi potrebbero inserire dei giovani per far abbassare il prezzo. [...]

Per rinforzare il pacchetto offensivo la Roma segue anche Echeverri e Fabio Silva. Il primo piace a Gasperini, ma se il Manchester City non accetterà l'inserimento del diritto di riscatto l'operazione non andrà in porto. [...] Più facile arrivare a Fabio Silva del Wolverhampton. [...] La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Slittato ancora una volta il Ghilardi day. [...] I gialloblù nelle ultime ore stanno tenendo il punto su un bonus di 300mila euro che la Roma non vuole elargire. [...] Non basta però un solo difensore. Sul taccuino di Massara oltre a Mavropanos ci sono anche Cresswell e Djiku. [...]

(Il Messaggero)