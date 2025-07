Il Flamengo trova il sostituto: Wesley è pronto a partire

Se non giocasse nella patria delle telenovelas, bisognerebbe iniziare a preoccuparsi. Ma quando c'è di mezzo il Brasile ogni trattativa rischia di dilungarsi a dismisura [...]. Così, il lungo colloquio andato in scena ieri tra Wesley e il tecnico Filipe Luis è servito per chiedere al laterale di aspettare ancora qualche giorno prima di approdare alla Roma. Il Flamengo è senza difesa [...] e avendo quattro gare ravvicinate sta ultimando l'acquisizione di Vinicius

Tobias dallo Shakhtar. Questione di giorni, probabilmente di ore ma non in tempo per la partita di questa notte. Da qui, l'ultima richiesta alla Roma e al ragazzo che non ha saputo e potuto dire di no.

Come potrà giocare nel caso dovesse essere schierato è un altro discorso: soltanto due giorni fa lo stesso Filipe Luis nel derby contro il Fluminense non lo aveva fatto giocare. Cosa possa essere cambiato in pochi giorni è un mistero ma tant'è: bisogna ancora attendere. È chiaro che la situazione non piace alla Roma che ha già definito intesa con il club (25 milioni più bonus) e con il calciatore (accordo quinquennale da 2,4 milioni a salire) che non perde occasione per lanciare messaggi a Trigoria. [...]

Gasperini fa buon viso a cattivo gioco. Non va dimenticato che un anno fa si era trovato nella stessa situazione e nonostante un accordo definito tra Atalanta e Flamengo, aveva deciso di farlo saltare per virare su Bellanova dopo la richiesta della società brasiliana di far giocare il ragazzo in una partita di Copa Libertadores. Massara - che come carte di riserva ha comunque Ratiu del Rayo Vallecano e Zortea del Cagliari - sta provando a mitigare l'attesa, regalando al tecnico il difensore centrale del quale ha bisogno per completare il pacchetto arretrato, ovvero Ghilardi, ormai sempre più vicino a vestire giallorosso. [...]

