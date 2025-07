Il debutto show di Ferguson: poker di gol

L'assenza per affaticamento di Dovbyk si è fatta sentire poco ieri, "colpa" del suo nuovo compagno di reparto Evan Ferguson e della sua concretezza sotto porta. Nel test amichevole contro l'UniPomezia (Serie D) a Trigoria, il nuovo acquisto irlandese ha dominato la scena, realizzando quattro dei nove gol totali e aggiungendo un assist per Paulo Dybala. Ferguson, arrivato dal Brighton solo tre giorni fa con un unico vero allenamento nelle gambe, ha subito sbloccato il match con un potente colpo di testa su cross di Dybala, per poi colpire altre tre volte con un notevole fiuto del gol.

Il talento irlandese, schierato nel 3-4-1-2 iniziale con Pisilli come trequartista, ha agito come unica punta di riferimento, permettendo a Dybala di muoversi liberamente tra centrocampo e attacco, un'impostazione che si allinea con le idee di Gasperini. Nel corso della ripresa, ha debuttato anche un altro nuovo acquisto, Neil El Aynaoui, che è andato subito a segno, così come Celik, Baldanzi e il giovane Antonio Arena, anch'esso all'esordio in maglia giallorossa. Un pomeriggio, dunque, ricco di segnali incoraggianti e primi sorrisi. Tra questi, quello del portiere Mile Svilar, che nel post-partita ha commentato: "Sono orgoglioso del rinnovo. Con Gasperini sono state settimane toste e dure, ma ci servono per migliorare".

