Il Boca non paga e Paredes resta. Per ora. Stretta per De Cuyper, occhi su Zortea

Il ritorno di Leandro Paredes al Boca Juniors somiglia sempre di più ad una telenovela, chiaramente argentina per rimanere in tema. L'accordo tra il giocatore e il club è stato già trovato la settimana scorsa. [...] La chiusura della trattativa sembrava ad un passo, ma la Roma nei giorni scorsi non ha ricevuto i 3,5 milioni della clausola pro Boca. [...] Di conseguenza, se il Boca vorrà acquistare Paredes dovrà mettersi a tavolino con Massara e presentare un'offerta adeguata. [...] La volontà è quella di trovare un accordo prima dell'inizio del raduno a Trigoria. [...] Per rinforzare il centrocampo il preferito di Gasperini è O'Riley. Venerdì la Uefa si riunirà per analizzare tutti i casi delle squadre che dovevano rispettare i paletti del Financial Fair Play tra cui la Roma. Il club giallorosso a giugno ha ceduto Dahl, Le Fée, Zalewski e Abraham. L'inglese ieri è arrivato a Istanbul: affare da 17 milioni tra parte fissa e bonus. Il club attende una multa che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni, ma la comunicazione ufficiale arriverà nel fine settimana. [...] L'obiettivo principale è Wesley del Flamengo, ma gli ostacoli sono due. Il primo è la valutazione di 30 milioni ritenuta elevata poi c'è la forte concorrenza della Juventus che è pronta a presentare la prima offerta ufficiale. L'alternativa è Zortea del Cagliari che è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e Gasperini lo conosce bene. [...] A sinistra, invece, prima si ascolteranno eventuali offerte per Angelino poi la Roma affonderà il colpo per De Cuyper. [...] Cambio in panchina per la Primavera: torna Guidi dopo l'addio di Falsini. Ieri è arrivata la firma sul contratto.

(Il Messaggero)