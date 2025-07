Il Benfica sfida la Roma e cerca il sorpasso per Rios: l'alternativa è El Aynaoui

Tre nomi e una priorità: completare la rosa prima del debutto ufficiale. La Roma di Gasperini mette il turbo e punta a chiudere per Rios, Wesley e Ferguson con l'incognita El Aynaoui. I giallorossi hanno alzato l'offerta al Palmeiras anche se la loro richiesta rimane ferma sui 30 milioni. Rios ha già accettato la destinazione, mettendo in stand-by anche l'offerta dello Zenit. In gioco insieme alla Roma c'è anche il Benfica che è pronto a formulare un nuovo rilancio al club brasiliano. L'alternativa è Neil El Aynaoui. La trattativa per il classe 2001 del Lens è in fase avanzata e prima di affondare il colpo si capirà la situazione legata a Rios.

L'altro nome caldo è quello di Wesley, terzino del Flamengo. Anche qua la distanza è minima, circa di 3 milioni. La Roma ha già un accordo con il calciatore, che aspetta di poter volare in Italia. Infine, si chiuderà anche per Evan Ferguson del Brighton. Gli ultimi giorni sono stati di stallo a causa di alcune divergenze sulla cifra del riscatto: gli inglesi chiedono 45, i giallorossi offrono la metà. [...] Raggiunto, poi, anche l'accordo per Antonio Arena, attaccante classe 2009 di proprietà del Pescara. [...] In uscita c'è Gollini che è ad un passo dalla Cremonese. Intanto a Trigoria prosegue la preparazione sotto gli occhi di Gasperini. Ieri ed oggi doppia seduta di allenamento con pernottamento nel centro sportivo.

(La Repubblica)