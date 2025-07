Il 25 a luglio a Trigoria la visita del ct Gattuso. Sotto osservazione Mancini e Cristante

Gennaro Gattuso, il nuovo CT della Nazionale, farà tappa a Trigoria il prossimo 25 luglio, nell'ambito del suo giro tra i ritiri dei club di Serie A. La sua visita al centro sportivo giallorosso avrà un duplice obiettivo: osservare da vicino i calciatori della Roma in vista della costruzione della squadra per i Mondiali 2026 e confrontarsi con il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, approfondendo il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione.

Sotto la lente d'ingrandimento del CT ci saranno elementi d'esperienza come Gianluca Mancini e Bryan Cristante, ma anche giovani quali Pisilli e Baldanzi. Assente dalla prima lista di convocati di Gattuso sarà Lorenzo Pellegrini, ancora impegnato nel recupero fisico post-infortunio. Questa tappa a Roma è cruciale per Gattuso, che proseguirà il suo tour visitando anche i centri sportivi di Milan e Inter, in vista delle scelte decisive per l'esordio della nuova Italia.

(corsera)