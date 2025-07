Idea Echeverri

IL TEMPO (L. PES) - ... Un diciannovenne argentino che ha fatto innamorare Guardiola, ora fa cadere ai suoi piedi anche la Roma. Claudio Echeverri è più di un'idea per Massara che cerca un esterno d'attacco a sinistra per accontentare le richieste di Gasperini. Una presenza e un gol con la maglia del City nell'ultimo Mondiale per Club e un futuro che può essere davvero brillante. Per questo il ds gli ha messo gli occhi addosso, anche se non sarà per niente semplice strapparlo al club inglese che un anno e mezzo fa lo pagò 18.5 milioni al River Plate. I giallorossi trattano con il Manchester sulla base di un prestito, anche se sulle tracce del calciatore c'è anche il Girona, che però dovrebbe sistemare alcuni dettagli in merito alle operazioni di mercato con i Citizens (stessa proprietà) oltre al discorso extra comunitari che invece non frena la Roma, anche se terminerebbe gli slot. Ma il punto focale della trattativa è un altro: il diritto di riscatto. La Roma, infatti, prenderebbe il classe 2006 soltanto con la possibilità di comprarlo in futuro, con una operazione simile a quella fatta dallo stesso Massara ai tempi del Milan per strappare Brahim Diaz al Real Madrid. Ma il City, per ora, non cede, e serviranno alcuni giorni per capire quanto margine di manovra ha realmente il ds giallorosso. Ma Echeverri è realmente un obiettivo di mercato per regalare gol e fantasia all'attacco di Gasperini. Intanto già oggi Ghilardi potrebbe arrivare nella Capitale. Il difensore e nella sua casa in Toscana in attesa del via libera definitivo. Nella serata di lunedì gli scaligeri avevano accettato la proposta giallorossa da poco meno di 11 milioni salvo poi chiedere l'aggiunta di una piccola somma di bonus. Ieri altri contatti per l'intesa definitiva e il via libera è atteso nelle prossime ore con le visite mediche che potrebbero essere programmate già per la giornata di domani.

Nel reparto difensivo c'è ancora tanto lavoro da fare per Massara, che dopo Ghilardi ha previsto un altro innesto per rinforzare la batteria dei centrali che con ogni probabilità vedrà partire Kumbulla. L'albanese non ha convinto il tecnico e per lui si prospetta un altro prestito (il contratto scade nel 2027). Alla finestra ci sono diversi club spagnoli, campionato dove la scorsa stagione l'ex Verona ha trovato continuità con l'Espanyol. Discorso diverso per Hermoso: lo spagnolo sta lavorando bene in ritiro, ma le esigenze finanziarie del club costringono Massara a trovare una soluzione in uscita, visto l'alto ingaggio da oltre 3 milioni

netti l'anno. Missione non semplice, anche per le pretese del giocatore, ma ci si proverà fino alla fine.

Ieri, intanto, a Trigoria si sono rivisti Dovbyk e Salah-Eddine, tornati a lavorare col

gruppo dopo oltre dieci giorni di assenza. L'attaccante ucraino può finalmente mettersi in mostra con Gasperini che nel frattempo sta scoprendo le doti di Ferguson. Una possibile cessione non è da escludere ma ad oggi a Trigoria non è arrivata nessuna offerta e la richiesta, in ogni caso, non è inferiore ai 35 milioni. Domani al Tre Fontane altra amichevole contro il Cannes dei Friedkin.