Hermoso e altri sei: una Roma in uscita

La Roma si prepara a una vera e propria rivoluzione. [...] L'obiettivo è chiaro: liberarsi dei giocatori che non rientrano nei piani di Gasperini e al tempo stesso creare un tesoretto per finanziare il mercato in entrata. [...] Tra i nomi dei possibili partenti spiccano Mario Hermoso, Marash Kumbulla, Saud Abdulhamid, Bryan Cristante, Buba Sangaré ed Eldor Shomurodov. [...] Il futuro di Hermoso sembra lontano da Trigoria. Secondo le ultime indiscrezioni, il difensore spagnolo è finito nel mirino del Valencia, pronto a riportarlo subito in Liga. [...]

Kumbulla, invece, potrebbe giocarsi le sue carte con Gasperini durante il ritiro estivo, forte del fatto che conosce le linee guida della difesa a tre. [...] Chi è fortemente in bilico è Saud Abdulhamid. [...] Il Tolosa sembra in pole position per un prestito, con il Lens che segue a ruota. [...] Shomurodov, infine, sembra destinato a salutare la Roma. L'uzbeko ha mercato soprattutto in Turchia, con il Basaksehir tra le squadre più interessate. [...]

(corsport)