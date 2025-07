GREGGI: "Penso che ci sarà un rinnovamento totale, io rimango"

IL MESSAGGERO - Giada Greggi, leader della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Tra gli altri temi, è stato affrontato anche quello relativo all'aria di grandi cambiamenti che si respira nel club. Le sue parole sulla Roma:

Greggi, come sta?

“Adesso molto bene. Ma devo dire che è stata davvero dura. C’è sempre stato il dubbio sulla mia convocazione e vista la tempistica dell’infortunio ero proprio al limite. Mi sono allenata con costanza tutti i giorni e non mi sono mai presa una mezza giornata di vacanza. Ho dimostrato di volere questo Europeo e ora sono contenta. Anche in queste settimane di preparazione ho dato tutto. Volevo far capire al mister di essere pronta”.

Viene da una stagione complicata alla Roma.

“Da quello che ho percepito ci saranno tantissimi cambiamenti che scoprirò anche io nel corso dell’estate. Penso che ci sarà un rinnovamento totale. Non solo nell’allenatore (Luca Rossettini prenderà il posto di Alessandro Spugna, annuncio ufficiale nei prossimi giorni, ndr) ma anche nella squadra. Ma adesso penso solamente alla Nazionale”.

Rinnovamento e cambiamenti, ma lei rimane?

“Sì sì, io rimango”.