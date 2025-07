Gollini, brusco stop. Audero si avvicina

Si complica la questione portiere. La Cremonese è alla ricerca del titolare per la prossima Serie A e la trattativa con Pierluigi Gollini della Roma ha subito un brusco stop. [...] Lo scoglio riguarda l'ingaggio, considerato troppo oneroso senza uno sforzo di ciascuna delle parti in causa. Stand by dunque, con Gollini che è tornato nel gruppo di Gasperini anche se non rientra nei piani del nuovo corso ed è quindi in attesa di collocazione.

Il discorso con la Cremonese non è ancora chiuso, ma il club grigiorosso, vista la probabile uscita di Fulignati, ha cominciato a valutare alternative. La più calda porta a Emil Audero, la scorsa stagione a Palermo in Serie B e tornato al Como alla scadenza del prestito. [...]

(gasport)