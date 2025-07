Goleada nel secondo test, poker Ferguson

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ancora una goleada. Dopo le quattordici reti al Trastevere, la Roma batte 9-0 l'Uni-Pomezia a Trigoria nella seconda sgambata stagionale. Gasperini ha fatto qualche esperimento in più, restando fedele al suo 3-4-2-1. Rensch, Mancini e Hermoso il terzetto difensivo iniziale davanti a Svilar, con Cristante e Koné in mediana. Sorprese sulle fasce: El Shaarawy a destra e Soulé a sinistra, con i piedi sulle linee laterali e una squadra che ricercava molto l'ampiezza. Sulla trequarti, Pisilli ha giocato sul centro sinistra vicino a Dybala (autore del 4-0), mentre davanti ha collezionato i primi minuti in giallorosso Ferguson, protagonista di un poker. L'attaccante irlandese ha sfoggiato tutto il proprio repertorio: la capacità di dialogare con i compagni, svariando molto sul fronte d'attacco, la velocità di pensiero, l'abilità nel gioco aereo e una sorprendente rapidità nello stretto considerando la statura.

(...) Un'ora di gioco per Dybala, che ha seguito il resto della partita con il ghiaccio all'altezza della coscia sinistra, ma le sue condizioni non preoccupano. Poco impegnato Svilar.

"Contentissimo del rinnovo, Gasperini è stato un incentivo in più" ha affermato il portiere a fine partita. "C'è stata una normale trattativa, ma ho sempre voluto restare alla Roma." Il belga ha rivelato anche le prime impressioni sul mister: "Mi ha colpito la precisione del suo lavoro. Sono stati giorni tosti e duri, ma servono per migliorare. Ci chiede cose diverse rispetto agli allenatori passati." Sull'obiettivo non ci sono dubbi: "Puntiamo alla Champions." Il livello dell'avversario aumenterà nella prossima amichevole, in programma domani in Germania contro il Kaiserslautern.