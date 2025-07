Giochi di Manu

Va bene Ferguson, ok Wesley. [...] Ma se c'è un ruolo dal quale probabilmente dipende il salto di qualità della Roma in questa stagione, è quello di un calciatore già in rosa. No, non è Soulé e nemmeno Dybala ma Koné. Perché se per l'attacco garantisce Gasp [...] è in mezzo al campo che bisogna fare la differenza. E in quest'ottica che giocatore è realmente Manu? Quello che la maggior parte di tifosi e addetti ai lavori pensa - potenzialmente straripante e pronto con Gasperini ad affermarsi - o il buon/ottimo calciatore che però alterna pause evidenti anche all'interno della stessa partita [...] e che gli ultimi due allenatori passati per Trigoria lo hanno sì incensato ma anche bacchettato escludendolo per periodi o gare fondamentali? [...]

La mediana è fondamentale in ogni squadra, ancor di più per Gasp. Che se avesse potuto clonare De Roon lo avrebbe tranquillamente fatto. Manu, però, per caratteristiche non è l'olandese ma Ederson. [...] A 24 anni Koné è chiamato ad uno step successivo. [...] Per le potenzialità che ha segna poco, troppo poco. Proprio a Empoli, sbagliò l'impossibile ma non si è trattato di una serata storta. Appena due reti in 45 presenze con la Roma. [...] Il francese ha già lasciato intravedere come sia molto abile a partecipare alla fase offensiva e a infilarsi nei buchi creati dai movimenti degli attaccanti. [...] Sarà curioso capire come un giocatore come lui, che ama avere la palla tra i piedi e dettare il gioco, s'incastrerà con il calcio verticale con pochi tocchi di Gasperini. [...]

(Il Messaggero)