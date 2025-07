Giallorossi subito di corsa: oggi al via le doppie sedute

IL TEMPO - Primo giorno di scuola. I giocatori hanno vissuto così la giornata di ieri, in cui hanno varcato i cancelli di Trigoria per rispondere alla convocazione di Gasperini. [...] La squadra ha pranzato insieme e nel corso della giornata, si sono alternati tra idoneità sportiva e test atletici. Ieri sera, i giallorossi non hanno dormito a Trigoria, ma, nel corso del ritiro alterneranno notti in cui dormiranno nel centro sportivo a notti in cui torneranno a casa. Oggi, invece, la Roma si ritroverà alle 10 per le due sedute giornaliere. Due settimane di duro lavoro che culmineranno con la prima amichevole contro il Kaiserslautern il 26 luglio. Il 31 luglio sarà la volta della sfida in famiglia contro il Cannes, mentre, il 2 agosto ci sarà l'impegno in Francia contro il Lens. Subito dopo, poi, la Roma volerà in Inghilterra dove affronterà Aston Villa ed Everton, rispettivamente il 6 e il 9 agosto. Il grande assente di ieri è stato Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso si è sottoposto ad una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura e tornerà nei prossimi giorni.