Già 100 milioni per Gasp. La Roma dei Friedkin: con Ghilardi e Wesley un altro attaccante

[...] Anche quest'estate, lo schema e i sogni non cambiano: già 72 milioni di spesa sul mercato (con Wesley França e Daniele Ghilardi ormai in arrivo) e con altri 30 milioni da investire per regalare all'allenatore l'attaccante esterno alto e anche un portiere di riserva: entrambi essenziali per completare la rosa. L'acquisto di Wesley França, il giocatore che Gasp ha voluto di più da quando allena la Roma, costituisce l'unità di misura delle ambizioni giallorosse. Ben venticinque milioni più 5 di bonus spesi, in fondo ad una trattativa molto complicata che ha duramente impegnato il ds Ricky Massara. L'esterno del Flamengo, avuto il via libera dal club brasiliano, partirà oggi per Roma. Dove lo raggiungerà a stretto giro pure Daniele Ghilardi del Verona (12 milioni più 2 di bonus) e dove già da giorni gli altri due rinforzi mirati si stanno facendo conoscere dai tifosi: il centravanti irlandese Evan Ferguson (3 milioni per il prestito) si è già preso la scena con un poker di reti e tanti applausi nell'amichevole con l'Unipomezia di giovedì, impressionando soprattutto per la capacità di legare il gioco [...] Ma il bello deve ancora venire, direbbero i Friedkin. Dal momento che il tesoretto da 30 milioni per chiudere in grande stile la prima fase di mercato è destinato all'acquisto di un attaccante esterno alto che possa spostare l'inerzia dei sedici metri come era solito fare Lookman all'Atalanta. La priorità si chiama sempre Igor Paixao del Feyenoord, la cui trattativa con l'Olympique Marsiglia per la cessione del brasiliano si è arenata all'improvviso. La Roma ha richiesto il giocatore ed è pronta a sferrare un assalto deciso nel momento in cui si è inserito anche il Leeds (che ha offerto 30 milioni) nella corsa al giocatore molto ambito in Europa. Il piano B non è affatto un ripiego e ha le fattezze di Antonio Nusa, esterno classe 2005 del Lipsia che piace a Gasp per quel ruolo chiave. [...] Poi, nella seconda fase del mercato, il club lavorerà sui puntelli da inserire in rosa in funzione delle cessioni di quegli elementi che non rientreranno più nei piani del tecnico. [...]

(Gasport)