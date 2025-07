Ghilardi, fisico e personalità: a Trigoria piace a tutti

È il prototipo del giocatore che, realmente, mette d'accordo tutti: Gasperini per caratteristiche, Massara per costo ed età, Ranieri perché ha già esperienza in Serie A ed è italiano. Daniele Ghilardi è il difensore che la Roma, con Mancini e Ndicka, vuole mettere quanto prima a disposizione dell'allenatore. [...] Ha fisico, personalità, punta alla Nazionale e, soprattutto, non teme quegli uno contro uno che tanto piacciono a Gasperini. la Roma, per strapparlo al Betis, ha messo sul piatto 10 milioni di euro di cui la metà, o poco più, andrà nelle casse del Verona. [...] Altro un metro e 90, piede destro, è un marcatore puro. Può giocare a tre o a quattro, sa costruire il gioco e gli piace intervenire in tackle. La Roma pur di superare il Betis è pronta anche ad inserire qualche giovane nella trattativa, anche perché il ragazzo è stata una precisa richiesta di Gasperini che lo scorso anno lo ha seguito (e fatto seguire) molto. [...] Sta alla Roma fare l'affondo decisivo.

(Corsport)