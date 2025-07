Ghilardi e Wesley all'ultimo metro

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dopo El Ayanoui e Ferguson, è il turno di Ghilardi e Wesley. Poi toccherà a un esterno d'attacco di piede destro che parta da sinistra. Massara, regalati i primi due rinforzi a Gasperini, che aveva messo pressione alla società dopo la prima amichevole con il Trastevere, sta accelerando per il difensore centrale e per il terzino destro.

Per Ghilardi, il ds giallorosso, forte di un accordo con il ragazzo, ha incrementato la propria offerta al Verona (che dovrà girare metà dell'incasso alla Fiorentina), toccando quota 10 milioni di euro complessivi tra base fissa e bonus. (...) Le distanze sono veramente ridotte e la sensazione è che basti qualche leggero aggiustamento alle cifre, ma a Trigoria nessuno ha intenzione di svenarsi per la stretta di mano definitiva. Si sta discutendo inoltre della possibilità di concludere l'operazione in prestito con obbligo di riscatto: una soluzione di cui stanno parlando le due società, che per ora hanno escluso dall'affare l'inserimento di contropartite.

L'altro nome caldo, anzi caldissimo, è quello di Wesley. Il tira e molla con il Flamengo va avanti dai primi giorni in cui Gasperini ha preso posto sulla panchina giallorossa e sta continuando anche in queste ore. (...) Il club di Rio ha chiuso ieri l'accordo con il Milan per Emerson Royal, con l'esterno brasiliano che oggi parte da Milano, con tappa a Londra, per arrivare in Brasile e completare il trasferimento (valutazione di una decina di milioni). Il Flamengo non ha però ancora dato il via libera a Wesley per fare il viaggio inverso ed imbarcarsi alla volta dell'Europa per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale con la Roma. I dirigenti rossoneri vogliono infatti aspettare l'esito degli esami a cui si sottoporrà Emerson Royal per dare il lasciapassare. Una posizione che trova però la netta opposizione del ragazzo e dei suoi agenti: le valigie per partire sono già pronte e il classe 2003 vorrebbe lasciare già in giornata il Brasile. La Roma non ha alcuna intenzione di forzare la mano e, visto che il calciatore è la prima scelta per la fascia, se ci sarà da aspettare qualche ora in più non si faranno drammi, consapevoli che è una trattativa da maneggiare con cura.

Altro ruolo sul quale si stanno concentrando gli sforzi di Massara è quello dell'esterno offensivo/seconda punta. Il Fair Play Finanziario non è però sparito e per il momento appare difficile un investimento da capogiro nella posizione, visto che ci sono anche altri interventi da fare per migliorare la rosa. Ad esempio, Paixao è un nome interessante, ma il Feyenoord non lo cede a meno di 30 milioni. Gli obiettivi sono quindi altri, da raggiungere anche senza uscite.

Capitolo addii: Gollini, dopo la trattativa sfumata con la Cremonese, saluterà Trigoria in ogni caso essendo fuori dal progetto di Gasp. Per lui c'è l'interesse di Sassuolo e Antalyaspor. Si sta inoltre cercando una sistemazione per Kumbulla. Più complicato piazzare Hermoso, che ha un ingaggio elevato.