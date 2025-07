Ghilardi arriva, ma dietro ne serve un altro. Echeverri, l'idea in prestito per l'attacco

L'anno scorso era stato il turno di Soulé, tre anni fa di Dybala e anche questa estate un argentino è finito nel mirino della Roma. Echeverri del Manchester City è il nuovo obiettivo di Massara. Trequartista che può giocare anche come esterno d'attacco, classe cristallina e un piede destro che ha fatto innamorare Pep Guardiola. [...] La Roma lo vorrebbe in prestito (anche biennale) con diritto di riscatto. Al momento non c'è stata un'apertura ma le parti stanno trattando. Nessuna fumata bianca in vista secondo quanto trapela da Trigoria, ma Echeverri ha aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale. La squadra allenata da Guardiola vorrebbe mantenere il controllo sul giocatore come già successo per Savinho nel giro di prestiti tra Girona e Troyes. I giallorossi allo stesso tempo vorrebbero evitare un'operazione in prestito secco. [...] Intanto Ghilardi è pronto a sbarcare nella Capitale con qualche ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia. L'operazione da 11 milioni di euro è ormai definita, da sistemare gli ultimi bonus. Il tecnico ha chiesto anche un altro centrale poiché uno tra Hermoso e Kumbulla sicuramente andrà via, senza escludere la partenza di entrambi. Lo spagnolo piace, ma il suo ingaggio è un ostacolo. [...] Ieri pomeriggio la Roma ha ripreso gli allenamenti dopo due giorni di stop. La squadra ha esposto un commovente striscione per Julio Sergio: «Siamo tutti con te». Si sono rivisti in gruppo Salah-Eddine e Dovbyk. L'ucraino dopo 10 giorni è tornato a svolgere la sessione con i compagni. Non si placano le voci di mercato su di lui. Leeds e West Ham hanno effettuato dei sondaggi, ma offerte concrete a Trigoria non sono arrivate. Il sogno di Gasperini è Hojlund, ma Artem non andrà via per meno di 40 milioni di euro. Sullo sfondo c'è sempre Krstovic. [...]

(Il Messaggero)