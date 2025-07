Gasperini può replicare il suo calcio unico anche oltre l'Atalanta?

A lungo segreto ben custodito del campionato italiano, Gasp s'è preso la stima dell'Europa con il suo calcio totale e anche vincente: la finale di Europa League contro il Bayer di Xabi Alonso è memorabile. Nove anni oggi sono più di un ciclo, era l'ora di una nuova scommessa. E la Roma, per ambiente, aspettative, storia, è la più complicata. (...) Serve un mercato mirato. Gasp può esaltare il calcio di Soulé, dare ordine allo strapotere fisico di Koné e trasformare un buon centravanti in un goleador. Il suo calcio però non parte mai sparato, ha bisogno di tempo. (...)

(gasport)