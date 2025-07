Gasperini preoccupato: “Siamo in ritardo”

IL TEMPO (L. PES) - La prima sgambata sotto il sole di Trigoria finisce in goleada per la Roma di Gasperini, trascinata dall'ancora acciaccato Dybala e dalle certezze di sempre.

Contro il Trastevere finisce 14-0 ma a lanciare l'allarme dopo il primo test estivo dei giallorossi è proprio il tecnico Gasperini, che si è concesso ai cronisti presenti. "Sicuramente siamo un po' in ritardo, perché abbiamo già iniziato da otto giorni. Mancano tanti giocatori: molti sono andati via, qualcuno è ancora infortunato. Abbiamo fretta e voglia recuperarli, perché dobbiamo partire bene. In queste condizioni non è facile. Speriamo che adesso ci sia una spinta, perché la società ha dato grande disponibilità. Sappiamo quello che bisogna fare".

Poi rincara la dose: "Preoccupato? Un po' sì. È venti luglio e tra un mese inizia il campionato. Sono sicuro che verrà fatto tutto quello che deve essere fatto, e che la società vuole fare. Sicuramente Massara sta cercando di fare il possibile, però sì: siamo un po' indietro". Un Gasperini sincero e allo stesso tempo mai demotivato. Il lavoro a Trigoria prosegue con entusiasmo ma l'occhio e l'orecchio al mercato sono sempre vivi. Il rammarico per la vicenda Rios è ancora da digerire e tra l'attesa di un arrivo e qualche piccolo stop, il tecnico di Grugliasco prepara la nuova stagione. "La prima settimana è preponderante. Dybala è arrivato bene, già con una buona base di allenamento. Chiaramente ancora non calcia al meglio, però oggi ho voluto fare comunque una fase di gioco con tempi da partita. La prima settimana è stata molto positiva. Nonostante non ci siano tutti i ragazzi, c'è stato un bellissimo impatto: grande disponibilità, tanta voglia di fare".

La Joya come centravanti una soluzione di emergenza mentre per Dovbyk nulla di grave, già martedì tornerà ad allenarsi con la squadra. Gasp ha cominciato inevitabilmente dal suo 3-4-2-1 riconfermando davanti a Svilar il terzetto di difensori centrali che ha chiuso la scorsa stagione (Celik, Mancini e N'Dicka) con Rensch a destra e Angelino a sinistra, Cristante e Koné in mezzo e Soulé e Baldanzi (doppietta) alle spalle di Dybala. L'argentino, seppur non al meglio, ha mostrato i soliti colpi di classe tra cui il delizioso pallonetto che gli è valso la doppietta personale. Mentre l'altro argentino, Soulé ha giocato a sorpresa sul centro-sinistra. Mancini e Cristante i soliti leader sempre pronti a spronare i compagni mentre Rensch e Angelino da subito propositivi sulle corsie esterne.

L'olandese tra i più brillanti (doppietta anche per lui), spesso ha scambiato la posizione con Baldanzi inserendosi in area di rigore. Incursioni offensive anche per N'Dicka. Nella ripresa spazio a El Shaarawy da punta con Pisilli a giocare sulla trequarti, ruolo dove Gasperini sembra vederlo anche in futuro. Si rivedono anche Hermoso e Kumbulla in difesa e tanti giovani lanciati: da Cherubini a Mannini passando per Romano e Sangaré (sostituito per un problema fisico) fino a Reale e al terzo portiere Zelezny. I giallorossi, prima del test in Germania col Kaiserslauten, torneranno in campo il 23 o 24 per un'amichevole con l'Unipomezia.