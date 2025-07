Gasperini fa sul serio e blinda il ritiro: sedute non-stop con corsa e pallone

È partita l'era Gasperini e ieri è stato il primo giorno di doppia seduta. I calciatori sono rimasti a dormire dentro a Trigoria per poterli monitorare da vicino soprattutto sull'alimentazione. L'allenamento è stato blindato, non solo ai media ma anche al personale interno. [...] La giornata è iniziata in palestra e successivamente ci si è spostati in campo con tantissimo lavoro sulla parte atletica. Alle 16, poi, nuovamente appuntamento in palestra e in piscina e infine, alle 18 tutti in campo per le partitelle finali.

Per Gasperini, i dati sono fondamentali perché gli permettono di capire quanto effettivamente lavora un calciatore e su chi esercitare più pressione. Cominciare la preparazione con lui, infatti, può fare la differenza per il resto della stagione. [...]

(Il Messaggero)