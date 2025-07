Gasperini e Dybala sono le certezze

Le certezze della Roma di oggi sono quelle di ieri: Gasperini e Dybala. È la sintesi del sabato del villaggio di tre giorni, prima, durante e soprattutto dopo l'amichevole a Trigoria contro il Trastevere che ha dato il via alla nuova era. (...) Perché l'allenatore è quello di Bergamo. Chiede per avere. Non vuole far cilecca. E mette pressione alla società giallorossa come ha sempre fatto - con l'Atalanta - per ricevere i rinforzi che gli servono. Non ha dovuto urlare per restare se stesso. Sereno ma mirato il suo intervento. (...) In ritardo, dunque, e con la necessità di essere migliorata per entrare in zona Champions. Sono sbarcati per ora El Aynaoui e Ferguson, arriveranno presto Wesley e Ghilardi. Poi altri tre (e il vice Svilar). Gasperini, quindi, non è cambiato. Nemmeno Dybala, però. Subito protagonista come in pas-sato. Da titolare, anticipando di un mese il suo rientro. Paolino ha voluto giocare la prima amichevole e Gian Piero lo ha schierato centravanti (mascherato fino a un certo punto: due reti). Mossa per l'emergenza, mancando Dovbyk. (...)

(corsport)