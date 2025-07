Gasperini a Trigoria, tifosi in festa: assente Pellegrini

Il primo giorno a Trigoria Gian Piero Gasperini non lo dimenticherà mai, con un bagno di folla degno delle più bollenti atmosfere. [...] Per tornare in Champions League serve subito un cambio di passo e allora via al primo allenamento che da inizio alla prima parte del ritiro. Tanta corsa e tanto lavoro per la squadra. In attesa, poi, del capitano Lorenzo Pellegrini, assente a causa di una settoplastica per recuperare da una vecchia frattura. [...] Gasp si trova davanti la stessa rosa dello scorso anno senza Paredes, Abraham, Shomurodov e Saelemaekers. Sul mercato bisogna dunque intervenire quasi ovunque. Per questo, il ds Massara lavora su più fronti. Continua la trattativa con il Palmeiras per Richard Rios con la squadra brasiliana che continua a rifiutare l'offerta di 25 milioni di euro della Roma. In mezzo al campo, torna in auge il nome di O'Riley del Brighton. Più avanzata, invece, la trattativa con i Seagulls per Evan Ferguson. L'attaccante irlandese ha già detto di sì ai giallorosso e si attende solo il via libera degli inglesi.

(La Repubblica)