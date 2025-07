Gasp torna per accelerare sugli acquisti. Primo obiettivo Wesley, ma costa tanto

La Roma accelera per assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini, che già nelle prossime ore sbarcherà nella Capitale per iniziare a lavorare con Massara e Ranieri. [...] L'obiettivo condiviso dalla società è quello di mettere a disposizione del tecnico almeno un paio di volti nuovi prima del ritiro di Trigoria. L'identikit è chiaro: esterni in grado di garantire corsa, profondità e letture difensive. In cima alla lista c'è sempre Wesley. La Roma si è fatta avanti in modo deciso, con un primo contatto formale con il Flamengo: offerti 25 milioni complessivi, bonus compresi, in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La risposta dei brasiliani non è cambiata: 30 milioni subito o niente. Ma i margini per trattare restano.

Anche perché il giocatore è deciso a cambiare continente.

Wesley non è l'unico nome in agenda. Si continua a monitorare Nadir Zortea, che Gasperini ha già allenato ai tempi dell'Atalanta e reduce da una stagione positiva al Cagliari. Sull'altra fascia, quella sinistra, il nome preferito resta De Cuyper, ma prima andrà risolta la situazione di Angelino. Possibile, in alternativa, un affondo per Tagliafico, svincolato dopo la fine dell'esperienza a Lione. Occhio anche a Zeki Celik, il cui futuro è tutto da scrivere. Fulham, Besiktas e Ajax hanno chiesto informazioni, ma ogni valutazione è rinviata al ritiro: sarà Gasp a decidere se continuare a puntare su di lui o liberare una casella.

[...]

(corsera)