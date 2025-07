Gasp non molla: ne vuole altri 5

No, non tornano. I conti a Gasperini proprio non tornano. (...) La Roma sul mercato è in ritardo (...) Gasperini non ha tempo da perdere. Crede nel progetto illustratogli prima da Ranieri e poi dai Friedkin, ha fiducia nelle capacità del ds Massara - che ieri ha chiuso un tris dì cessioni minori alla Juve Stabia (Boer, Mannini e Reale, gli ultimi due in prestito) ed è vicino a girare Saud al Tolosa - ma come ogni allenatore guarda dentro al suo giardino. Perché poi, 25 anni di panchine, gli hanno insegnato che il primo a pagare, eventualmente, è sempre l'allenatore. E oggi, tra infortunati (Pellegrini, Dovbyk e Salah-Eddine) più calciatori partiti, gli unici giocatori rimpiazzati a livello numerico sono Shomurodov (con Ferguson), Paredes (con El Ayanoui, anche se le caratteristiche del marocchino sono diverse) e Saelemaekers (c'è Wesley che però nemmeno il tempo di arrivare che tornerà in Brasile per alcune pratiche burocratiche legate al passaporto). Entro 48 ore sbarcherà anche Ghilardi che nello scacchiere prenderà il posto di Hummels. Ma non basta. (...)Alla Roma manca un esterno alto a sinistra. Gasp sta provando per spezzoni di gara Soulé che ha confermato, nonostante la buona volontà, di avere qualche problema nel ruolo. Stesso dicasi per Pisilli, più a suo agio quando giostra da trequartista atipico dietro le due punte. Al tecnico piacciono da tempo Paixao e Raspadori (trattative difficili: Leeds e Marsiglia sono più avanti dei giallorossi per il brasi-liano e i 35 milioni richiesti dal Feyenoord e dal Napoli per i due non sono un dettaglio); Massara che oltre ad accontentare l'allenatore deve far quadrare anche i contimonitora profili analoghi (Tzolis e Fabio Silva). (...) Stesso dicasi in mediana: ad oggi ci sono Cristante che studia da De Roon, Koné e EI Aynaoui più il jolly Pisilli che però il tecnico sembra vedere più alto. Se il francese non viene riciclato play, come qualche volta accade con la nazionale francese, manca un vice Bryan. La Roma si era interessata a Deossa ma il Betis è pronto a chiudere. A Massara è stato offerto Palhinha, ex Sporting, ora in uscita dal Bayern Monaco. (...)

(Il Messaggero)