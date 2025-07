Gasp, la Roma che vorrei: da Rios a Ferguson, si parte in attesa dei grandi colpi

Si parte oggi. Ma senza i botti di mercato sperati. Nessun nuovo acquisto si presenterà al raduno di Trigoria, nonostante le richieste esplicite di Gian Piero Gasperini, che avrebbe voluto almeno un paio di innesti entro l'inizio della preparazione. (...) Gasp si ritroverà quindi a lavorare con la rosa della scorsa stagione, arricchita da rientri e giovani della Primavera, in attesa che il mercato decolli.

La lista dei desideri presentata da Gasperini al DS Ricky Massara è chiara: servono almeno sei nuovi acquisti, di cui quattro con lo status di titolare, per plasmare la sua Roma. Le priorità riguardano un difensore centrale (si seguono Aguerd o Mavropanos del West Ham), un esterno destro (Wesley del Flamengo è il preferito, con Pubill come alternativa), un centrocampista (Rios o El Aynaoui), un attaccante esterno (...) e un centravanti (Ferguson, con l'idea Hojlund sullo sfondo).

Nel dettaglio, Massara ha ripreso i contatti con il Palmeiras per Richard Rios, il centrocampista colombiano che Gasperini vorrebbe al fianco di Koné. La Roma ha offerto 25 milioni, ma i brasiliani ne chiedono 30 (...). A complicare la trattativa, l'inserimento del Manchester United. Per questo, si tiene viva la pista che porta a El Aynaoui del Lens, anche se la valutazione resta alta (30 milioni), con la Roma che spera di chiudere a 20 più bonus.

Sulla fascia destra, il preferito di Gasperini è Wesley. (...) L'accordo con il giocatore è stato trovato da tempo, ma manca l'intesa con il Flamengo, che chiede 25 milioni garantiti. Anche qui, il pericolo arriva dall'Inghilterra, con il Manchester City che ha mostrato interesse, complicando i piani giallorossi.

È evidente come l'umore di Gasperini (...) non sia dei migliori. Il tecnico era consapevole delle difficoltà di budget, ma si aspettava un'accelerazione sul mercato. L'eventuale arrivo di Evan Ferguson (che si sarebbe promesso ai giallorossi, ma su cui c'è forte concorrenza) potrebbe migliorare il clima. Nel frattempo, Massara continua a lavorare su più fronti, (...) nella speranza di regalare al più presto a Gasperini i rinforzi necessari per costruire la "sua" Roma.

