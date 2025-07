Gasp, hai Ferguson

Dopo El Aynaoui, che ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi cinque anni, è arrivato il secondo acquisto in 24 ore per Gian Piero Gasperini, che dopo la gara col Trastevere aveva espresso qualche preoccupazione sul mercato giallorosso. Intorno alle 20, accolto da qualche decina di tifosi, Evan Ferguson è sbarcato all'aeroporto di Ciampino. La Roma e il Brighton hanno trovato un accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 40 milioni di euro. [...] Ferguson è cresciuto tra le fila del St. Kevin's Boys e poi del Bohemians, con cui ha debuttato a 14 anni contro il Chelsea, impressionando per personalità e senso del gol. Quando ha scelto il Brighton, nel 2021, rifiutò le avances di club come Liverpool e proprio Chelsea. A 16 anni si trasferisce in Inghilterra, mantenendo quella flemma da ragazzo del nord, già abituato a bruciare le tappe: in Premier League ci arriva a 17 anni e 123 giorni, e pochi mesi dopo è già decisivo con la Nazionale maggiore dell'Irlanda. [...] Ma la carriera di Ferguson, come spesso accade ai talenti precoci, ha subito una brusca frenata. Dopo un avvio folgorante, complice l'esplosione di Joao Pedro (poi volato al Chelsea) e soprattutto una rottura del legamento crociato nell'aprile 2024, Evan ha perso spazio e continuità. Tornato in campo dopo appena cinque mesi, è stato ceduto in prestito al West Ham, dove però non ha particolarmente brillato: otto presenze, pochi minuti e un'unica rete stagionale arrivata in ottobre con la maglia del Brighton. Complessivamente, in Premier League ha collezionato 68 partite (solo 37 da titolare) con 13 gol e 2 assist. [...] A Trigoria sono convinti che Roma possa essere la piazza giusta per il definitivo rilancio: a Gasperini serve un attaccante che possa dare il cambio a Dovbyk ma anche giocare al suo fianco quando ce ne sarà bisogno. [...]

(Corsera)